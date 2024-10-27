Российский истребитель Су-35 атаковал опорный пункт и живую силу ВСУ под Курском

В Курской области российский истребитель Су-35, выполняя боевую задачу в сопровождении Су-35с, нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ под Курском. Об этом 27 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Сообщается, что экипаж истребителя также обеспечивал защиту бомбардировщиков в ходе выполнения операции.

После успешного выполнения задания пилоты вернулись на свои аэродромы, добавили в ведомстве. В результате удара по позиции ВСУ, по предварительным данным, ВСУ потеряли около 10 своих военнослужащих, боевую машину пехоты CV-90.

Кроме того, отметили в Минобороны, один из украинских военных сдался в плен.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что вокруг украинских подразделений было создано надежное кольцо окружения.

Российские войска активно ведут боевые действия с ВСУ в регионе с 6 августа. С 10 августа в Курской области введен режим контртеррористической операции.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 51 дрона над российской территорией за прошедшие сутки.