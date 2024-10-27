Над территорией РФ за ночь уничтожили 51 украинский дрон

За ночь над российскими регионами система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник. Об этом утром 27 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, система ПВО отработала в семи регионах РФ. Отмечается, что 18 БПЛА перехватили в небе над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской. Над Брянской, Орловской и Липецкой областями ликвидировали по четыре БПЛА. Над территорией Воронежской области сбили три дрона, над Курской областью — один.

Кроме того, один вражеский беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря.

ВСУ направляют свои беспилотники в сторону РФ с целью атаковать объекты на ее территории страны. Системы ПВО и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ежедневно ликвидируют БПЛА над разными регионами России.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки вражеского дрона ранения получила местная жительница. Ее госпитализировали.