Кабмин не поддержал предложение лишить граждан Украины статуса самозанятых

Кабинет министров России отклонил идею отказать гражданам Украины в статусе самозанятых иностранцев. Законопроект по этому поводу стоит доработать. Об этом сообщил ТАСС.

Сенатор Андрей Кутепов выступил с предложением лишить статуса самозанятых в РФ всех иностранцев, кроме граждан Евразийского экономического союза. По его мнению, украинцы являются подданными враждебной России страны. По этой причине им не стоит давать на российской территории подобного статуса. Правительство не поддержало эту идею.

Кабинет министров напомнил, что президент Путин ввел для проживающих в РФ украинцев специальный статус, что защищает их от депортации, а также от запрета на въезд. В их отношении также действует программа по переселению в Россию соотечественников.

«С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — отметили власти.

Ранее сообщалось, что украинцы стали массово вывозить из своей страны детей за рубеж. Если раньше это касалось только мальчиков, которые учатся в выпускных классах, то теперь это стало затрагивать все категории детей, вне зависимости от пола и возраста.