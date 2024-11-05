Украинцы массово засобирались вывозить детей за границу

Большое число родителей на Украине хотят в обозримом будущем вывезти своих детей за пределы страны. Такие сведения опубликовало издание УНИАН.

Журналисты сослались на мнение Владимира Страшко, директора одной из украинской коммерческой школ. Тот утверждает, что в последнее время стал получать заметно больше заявлений, в которых они говорят о возможном выезде за границу вместе с детьми. Если раньше люди старались вывозить из страны мальчиков, которые учатся в выпускных классах, то теперь такие планы появились у всех родителей, которые стремятся перевести на дистанционное обучение «всех детей, несмотря на возраст и пол».

Педагог добавил, что данный тренд получил продолжение. Те, кто покинул территорию государства год или два назад, перестают получать украинское образование.

«В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте», — указал он.

Страшко добавил, что теперь уехавшие люди стремятся отказаться от украинского образования. Это связано с тем, что беженцы не планируют возвращаться домой, а их дети не рассматривают вопрос сдачи выпускных экзаменов на Украине и уж тем более не собираются поступать в украинские учебные заведения.

Ранее появились сообщения, что в Ивано-Франковске появились «языковые патрули», которые стали следить за использованием русского языка. Всех русскоговорящих людей они предупреждают о необходимости отправляться на курсы по изучению украинского.