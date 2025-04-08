Российский МИД назвал имя главы делегации РФ на переговорах с США в Стамбуле

Посол России в США Александр Дарчиев возглавит делегацию РФ в Стамбуле во время переговоров с американской стороной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление от представителей российского Министерства иностранных дел.

По утверждению МИД, делегацию РФ снова возглавит Дарчиев, который был назначен на пост российского посла в Вашингтоне.

«Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев. Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер», — указали журналистам.

Второй раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами пройдет в Стамбуле в ближайшие дни. Он будет посвящен нормализации дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее стало известно о выступлении дипломата из РФ в ООН. Постоянный представитель РФ при этой организации заявил, что Москва не даст превратить мирные переговоры по Украине в средство для укрепления военного потенциала украинской армии.