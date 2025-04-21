Россия не будет забывать о своих постоянных партнерах ради налаживания общения с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал Александр Алимов, глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ. Его точку зрения привел ТАСС.

Дипломат заявил, что не стоит ожидать от России того, что она отринет всех своих партнеров для того, чтобы наладить диалог с США. По его утверждению, Америка не единственная страна в этом мире, в общении с которой заинтересована Москва. Такой шаг будет совершенно неправильным.

«Пожалуйста, Соединенные Штаты Америки, добро пожаловать. Вы не единственные. А как с вами получится, мы будем смотреть», — указал Алимов.

Он подчеркнул, что во внешней политике России важнее всего собственные интересы. Время покажет, готовы ли США к конструктивному диалогу на подобных условиях. Сам дипломат, по его словам, испытывает осторожный оптимизм по этому поводу, поскольку у американской стороны есть настрой для общения в некоторых сферах, в частности, это касается культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее российский МИД заявил, что Украина, по сути, не соблюдала пасхальное перемирие. ВСУ, используя американские ракеты HIMARS, наносили удары по гражданской энергетической инфраструктуре РФ. По этой причине надежды Вашингтона на продление такого режима тщетны, такое заявление сделала Мария Захарова.