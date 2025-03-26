Россия требует, чтобы международные организации отреагировали на убийство работников российской прессы украинскими военными. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, это требование опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщила, что Москва настаивает на незамедлительной реакции таких представителей международных организаций, как генеральный директор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Все они должны дать оценку тому, что журналистка Анна Прокофьева и другие работники российской прессы были убиты украинскими военными.

«Призываем все ответственные правительства, профессиональное сообщество, правозащитные движения решительно осудить систематические нападения киевского режима на российских журналистов», — указала она.

По утверждению Захаровой, международной общественности стоит осудить и другие преступления, которые совершаются против мирных жителей. Она предупредила, что замалчивание всех этих вопиющих беззаконий будет расцениваться как потакание режиму Зеленского и поощрение охоты за журналистами.

Ранее Захарова заявила, что Киев стремиться сорвать мирные переговоры, и по этой причине бьет по российским объектам энергетики. Она подчеркнула, что Зеленский в очередной раз подтвердил свою полную недоговороспособность.