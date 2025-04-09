Российский МИД провел демарш представителю Эстонии из-за вандализма в Таллине

Представители российского Министерства иностранных дел провели демарш поверенному в делах Эстонии в России в связи с вандализмом на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщил ТАСС.

Российские дипломаты считают, что после разговора с представителем Эстонии, который проходил в марте текущего года, ситуация не исправилась, она продолжает ухудшаться и дальше.

«В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих», — указали журналистам.

Сторона РФ отвергла объяснения эстонских властей, которые названы лицемерными. Таллин утверждает, что сносятся те мемориалы, под которыми отсутствуют захоронения. МИД России пообещал снова поднять вопрос преступных действий прибалтийских государств на международных площадках, в том числе в ООН.

Ранее сообщалось, что российский МИД вызвал французского посла в РФ, чтобы выразить протест в связи с инцидентом, произошедшим в одном из французских аэропортов. Москва потребовала от французской стороны разъяснений относительно действий пограничной службы, задержавшей российскую дипломатку и изъявшей ее личные вещи, включая мобильный телефон и компьютерное оборудование.