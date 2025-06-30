Российский МИД вызвал посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку

Азербайджанский посол был вызван в здание Министерства иностранных дел России. Поводом для этого стали недружественные действия правительства Азербайджана. Об этом сообщило РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают недружественными действиями задержание российских журналистов Баку. У Азербайджана долгие годы не было никаких претензий к их работе.

«В связи с недружественными действиями в МИД вызван посол Азербайджана», — указали дипломаты.

Ранее уже сообщалось, что силовики в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Все это произошло по абсурдным обвинениям. Задержанным журналистам выдвинули обвинения в том, что они являются «сотрудниками ФСБ», при этом к сотрудникам СМИ не пропустили даже представителей посольства России