В Баку задержаны журналисты Sputnik Азербайджан

Агентство Sputnik сообщает о том, что силовики в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Все это произошло по абсурдным обвинениям.

Задержанным журналистам выдвинули обвинения в том, что они являются «сотрудниками ФСБ», при этом к сотрудникам СМИ не пропустили даже представителей посольства России. Агентство Sputnik пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами.

Напомним, что конфликт начался на прошлой неделе: в Екатеринбурге следователи СКР задержали участников ОПГ по делу о покушениях и убийствах прошлых лет, и один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, а второй пока по не установленной причине. Кто-то из подозреваемых уже сотрудничает со следствием и во всем признался — всего по делу проходят 10 человек. Из-за этого инцидента азербайджанский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых, а в понедельник в агентстве Sputnik началась некая «операция».

Напомним, что ранее в Госдуме раскритиковали Баку за неадекватную реакцию на дело об этнической группировке.