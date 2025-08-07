Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в российское Министерство иностранных дел. Такое сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для вызова стали антироссийские выходки в информационном поле Италии. Пресса в этой стране, по мнению дипломатов, устроила целую кампанию против РФ. Официальный Рим, с точки зрения дипломатов, не только не противодействует подобным выпадам в СМИ, но и поощряет их.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», — указали представители РФ.

Ранее в российском МИД оценили потери Евросоюза от разрыва экономических связей с Россией. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко, убытки европейских стран превысили €1 трлн. Он подчеркнул, что большинство экспертов придерживаются такой же оценки.