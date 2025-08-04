Россия считает себя свободной от обязательств, которые накладывал на нее договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделало российское Министерство иностранных дел, оно появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

По утверждению МИД, шаги коллективного Запада по размещению ракетных вооружений в Европе и Азиато-Тихоокеанском регионе привели к тому, что Россия больше не считает нужным соблюдать ограничения в рамках моратория по РСМД.

«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной принятыми самоограничениями», — указали в министерстве.

В МИД напомнили, что Россия в свое время предлагала странам НАТО присоединиться к этому мораторию. Ее усилия не встретили взаимности со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Захарова необычным способом прокомментировала последний доклад ООН о бюрократии внутри организации. Она процитировала стихотворение русского поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором классик советской литературы сатирически изображает бюрократическую систему.