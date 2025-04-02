Российские власти готовы принять любые реалистичные мирные инициативы по прекращению украинского конфликта. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, об этом рассказал ТАСС.

По итогам встречи заместителей глав МИД России и Китая российское внешнеполитическое ведомство выпустило сообщение. В нем указано, что Москва готова к заключению мирного соглашения, при котором будут устранены причины текущего украинского конфликта. С украинской территории не должно исходить угроз России, в том числе и со стороны НАТО.

«Заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества, учитывающим российские интересы», — говорится в сообщении.

Также на Украине должны прекратиться притеснения русскоязычного населения.

Ранее в МИД РФ оценили намерения Великобритании ввести «усиленный» режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния. Лондон хочет обязать всех, кто выполняет деятельность в рамках связанной с правительством России структуры, зарегистрироваться в особом реестре. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Захарова сочла это интеллектуальным упадком британского правящего класса, который достиг апогея.