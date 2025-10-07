Российский министр обороны прибыл в Таджикистан для инспекции военной инфраструктуры

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом. В планах инспекция на объектах военной инфраструктуры РФ в Таджикистане и переговоры с военно-политическим руководством республики. Об этом сообщает ТАСС.

В международном аэропорту Душанбе российского министра встретили его непосредственный визави — генерал-полковник Эмомали Собирзода, а также начальник Генерального штаба вооруженных сил республики. Визит проходит в рамках регулярных двусторонних консультаций, однако его детали не разглашаются.

