Российский министр обороны прибыл в Таджикистан для инспекции военной инфраструктуры

Министр обороны РФ прибыл в Душанбе с рабочим визитом
Фото: [Медиасток.рф]
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом. В планах инспекция на объектах военной инфраструктуры РФ в Таджикистане и переговоры с военно-политическим руководством республики. Об этом сообщает ТАСС.
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов начал рабочий визит в Таджикистан. Основными пунктами его программы стали инспекция российских военных объектов, развернутых на территории республики, а также проведение переговоров с таджикскими коллегами.
В международном аэропорту Душанбе российского министра встретили его непосредственный визави — генерал-полковник Эмомали Собирзода, а также начальник Генерального штаба вооруженных сил республики. Визит проходит в рамках регулярных двусторонних консультаций, однако его детали не разглашаются.
