Симоньян: политика Трампа вызывает беспокойство за его здоровье

Политика Дональда Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, американский лидер "говорит страшные вещи и возвращается в XIX век".

Дело в том, пояснила Симоньян, что Марко Рубио, его госсекретарь, пытается ввести санкции против России, а Трамп вдруг их не подписывает, на что Рубио ему говорит – у нас так не принято, а он не подписывает. Это и вызывает беспокойство за жизнь и здоровье президента США, сказала журналистка в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Илон Маск, по словам Симоньян, "уже соскочил", решив, что вернется к бизнесу.

Также она напомнила о президенте США Джоне Кеннеди, который проводил отличную от установленного плана политику и с большим пониманием относился к русским, а в итоге его убили, как и его брата, который тоже баллотировался.

Ранее сообщалось о том, что Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов.