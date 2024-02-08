Российский полос Антонов заявил, что военные США участвовали в атаке на Ил-76

В расчете ЗРК Patriot, который сбил Ил-76 в Белгородской области, могли находиться американские военные. Таким мнением поделился посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости .

Вашингтон отрицает свое участие в атаке на Ил-76, где находились российские пилоты и украинские пленные. Их должны были передать Украине в рамках обмена. Посол Антонов считает, что в этом нападении участвовали американские военные, которые и передали ракетную установку ВСУ.

«С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США», — отметил посол.

Однако в США отрицают причастность к ситуации с Ил-76. Более того, они требуют предоставить объяснения, как ЗРК Patriot оказался на границе с Россией. Американская сторона настаивает, что все вооружение строго контролируется госдепом и министерством обороны.

Ранее сообщалось, что в США неофициально признали, что американская установка была на границе с Россией.