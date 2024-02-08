США осудили Украину за применение западного оружия за пределами зоны СВО

В Америке признали, что самолет Ил-76 с российскими пилотами и украинскими пленными могли сбить системой ракет Patriot, пишет KP.RU со ссылкой на зарубежный источник.

Ил-76 сбили 24 января. В этот день должен был произойти обмен военнопленными, но смолет подбили ракетой. Произошедшее в РФ определили как акт терроризма со стороны Украины. Первичная экспертиза обломков показала, что катастрофу устроили с помощью ракет ЗРК Patriot. В США это признали, хоть и неофициально, пишет NYT.

«Публично американские официальные лица не комментируют причину крушения самолета, хотя официальные лица, говорившие в частном порядке на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными», — пишут авторы статьи.

Напомним, что в день авиакрушения погибло шесть членов экипажа, а также 65 украинских пленных. Самолет сбили на территории РФ, в Белгородской области. Эта местность не входит в зону СВО.

Отметим, что происшествие с Ил-76 комментировал Владимир Путин, который тоже указал на ракету со стороны украинцев.