Французские власти пытаются скрыть присутствие наемников из своей страны в ВСУ, поскольку наемничество во Франции уголовно наказуемо. Из-за этого все оправдания выглядят очень смешно. Так считает Алексей Мешков, представитель РФ в Париже.

Его слова привело РИА Новости. Мешков напомнил, что во французском уголовном кодексе есть статья за наемничество. Поэтому правительство Макрона не может просто признать существование наемников из числа французских граждан.

«Само признание того, что беспрепятственно французы становятся наемниками, для официальных властей это, конечно, проблема», - указал он.

Дипломат добавил, что по этой причине Париж старательно выкручивается, причем его оправдания доходят до смешного. Якобы французы являются свободными людьми, поэтому никто не может им запретить ехать на Украину. Некоторые официальные лица заявляли, что их подданные воюют не во французской форме, а поэтому никакой проблемы не существует. Все это, по мнению Мешкова, доказывает участие Франции в прокси-войне против России.

Ранее французский лидер Франсуа Макрон пообещал, что РФ не удастся заставить Европу начать чувствовать усталость от помощи Украине. Расчет на это со стороны Москвы не сработает.