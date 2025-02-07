В украинской армии немного наемников из Аргентины, случаи их участия единичны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, через ВСУ уже прошло немало наемников из Латинской Америки, но Аргентина здесь не является лидером. Российские компетентные органы отслеживают участие иностранцев в украинских вооруженных формированиях, добавил Феоктистов.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

Те же, кто приехал на Украину воевать за деньги, не раз уже признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях очень мал.

Ранее сообщалось о том, что финнов предупредили о невозможности досрочного прекращения контракта с украинской армией.