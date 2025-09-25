Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что любой сбитый самолет ВКС России будет означать начало военного конфликта. Это заявление прозвучало как ответ на недавние слова Дональда Трампа о возможности открытия огня силами НАТО.

Жесткое предупреждение прозвучало от российского посла в Париже Алексея Мешкова. В эфире радиостанции RTL он однозначно заявил, что сбитый самолет Военно-космических сил России будет расценен Москвой как начало прямого военного конфликта. Дипломат подчеркнул, что самолеты альянса регулярно фиксируются вблизи российских границ, однако Москва демонстрирует сдержанность и не прибегает к силе.

Поводом для такой откровенной реакции стало заявление президента США Дональда Трампа. Тот ранее допустил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае реального или предполагаемого нарушения воздушного пространства альянса.

Со своей стороны, российское военное ведомство неоднократно указывало на безупречное соблюдение экипажами всех международных норм. Полеты выполняются строго над нейтральными водами, без малейших нарушений границ или создания угрозы для иностранных воздушных судов. Заявление Мешкова четко обозначило позицию Кремля: любая попытка атаки будет рассматриваться как акт агрессии с самыми серьезными последствиями.

