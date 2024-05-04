Российский сенатор Кастюкевич назвал слова Макрона игрой в бисер и словоблудием

Все заявления французского президента Эммануэля Макрона о вводе войск НАТО на Украину не являются ничем иным, кроме как пустым разговором. Так считает член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Его точку зрения привели РИА Новости .

Ранее Макрон заявил, что Франция может ввести свои войска на Украину в том случае, если Россия прорвет позиции ВСУ и Киев обратится за просьбой о помощи. С ним якобы соглашаются и другие государства Евросоюза.

«Для Макрона подобные заявления - игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО...» - ответил на это Кастюкевич.

Он также выразил уверенность в том, что после операции будет собран специальный трибунал для суда над фашистами и их пособниками. По мнению сенатора, для французских наемников Украина является лишь коммерческим проектом, на котором можно заработать денег.

До этого Макрон похвастался французским ядерным оружием. Он назвал его рецептом выстраивания тех отношений, которые нужны Евросоюзу. Французский лидер считает, что именно эти вооружения являются залогом европейской безопасности.