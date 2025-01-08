То, что Белград отказался от поставок вооружений из России, говорит о высоком давлении на него со стороны Запада. Так считает член Совета Федерации Владимир Джаббаров. Данное мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, сербы сами решают, с кем им сотрудничать. На президента Сербии Вучича давят страны, входящие в НАТО. Тот сопротивляется, но при этом идет на некоторые уступки Западу.

«Думаю, что это не принципиально, потому что у нас особых поставок сейчас и не было. Если это важно, чтобы показать Западу, что Сербия занимает позицию нейтральную, это ее право», — указал сенатор.

Джаббаров добавил, что, несмотря на все, сербы остаются одним из наиболее братских народов для россиян. При этом над ними довлеет политика, из-за которой приходится принимать сиюминутные решения.

Ранее о разрыве военных контрактов с Россией заявил глава сербского Генштаба Мойсилович. По его сообщению, Белград полностью отказался от некоторых поставок, а другие приостановил до нормализации международной обстановки.