Власти Сербии отказались от нескольких военных контрактов с Россией

Сербское правительство отказалось от поставок оружия из России до нормализации международной обстановки. Такое заявление сделал глава Генерального штаба Сербии Милан Мойсилович. Его слова привело национальное издание «Новости».

По утверждению генерала, на данный момент невозможны поставки вооружений из РФ.

«Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — указал он.

Министр добавил, что в Сербии на вооружении стоят некоторые системы вооружений, ранее уже поставленные Россией. Такое же оружие есть и у многих стран мира, поэтому сербская армия будет искать иные способы обслуживания своей техники. Правительство уже ищет варианты решения данной ситуации.

Ранее сербский президент Вучич заявил, что его правительство может попытаться выкупить у России акции компании «Нефтяная индустрия Сербии». Такой шаг будет предпринят, если США наложат санкции на эту организацию за связь с РФ. При этом Белград постарается избежать данного сценария.