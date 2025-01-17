РСПП предложил правительству поправки к закону о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести изменения в закон о приватизации. Он разработал поправки и отправил их в правительство РФ. Такие данные появились у РБК.

Новые поправки, которые подготовил РСПП, касаются вычисления сроков, в течение которых можно оспорить сделки по приватизации. По мнению бизнеса, новые положения помогут «обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества».

Данный документ был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Правительство в связке с бизнесом должны рассмотреть данный вопрос до 1 апреля текущего года.

На данный момент вопрос сроков об оспаривании результатов приватизации при допущенных нарушениях стоит очень остро. Президент дал задание сделать такие технические поправки, которые могли бы защищать тех, кто все сделал с полным соблюдением законов.