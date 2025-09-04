Российское посольство обвинило Лондон в манипуляциях с темой детей

Российское посольство в Лондоне обвинило власти Великобритании в распространении недостоверной информации о «насильственном перемещении» украинских детей в Россию. Дипмиссия подчеркнула, что эвакуация детей проводилась для их безопасности, а утверждения Лондона используются лишь как предлог для введения новых санкций.

В заявлении отмечается, что Москва спасала детей от угрозы боевых действий, обеспечив им безопасность и условия для последующего воссоединения с семьями.

«Здоровье и благополучие детей — наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты указали, что Лондон апеллирует к не соответствующим действительности данным. В частности, британские власти заявляют о 19,5 тыс. якобы насильственно перемещенных детей. Между тем на переговорах в Стамбуле Киев передал список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, однако 30% сведений из этого списка не подтвердились. Многие из этих детей либо никогда не были в России, либо уже вернулись к родственникам, либо достигли совершеннолетия.

В посольстве назвали циничным решение Лондона ввести санкции против Движения первых и «Волонтеров Победы» именно 3 сентября — в годовщину окончания Второй мировой войны.

«Циничным выглядит и решение Лондона приурочить введение санкций против тех, кто занимается сохранением памяти о нашей общей Победе во Второй мировой войне, к 3 сентября — годовщине ее окончания», — говорится в комментарии.

Ранее Великобритания расширила санкционный список на 11 позиций, включив в него ряд российских организаций. В Лондоне заявили, что они якобы связаны с «депортацией и индоктринацией украинских детей». Российские власти неоднократно называли такие обвинения абсурдными и политически мотивированными.

