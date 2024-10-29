Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за разногласий по госгранице

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы озвучить свою позицию по вопросу фарватера на реке Нарва в связи с пограничным инцидентом, который произошел в июле, сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на заявление ведомства.

Как отмечает ERR, в министерстве подчеркнули, что поскольку Россия отказалась вносить изменения в дно реки для уточнения маршрута фарватера, этот вопрос следует рассматривать «на основе имеющихся знаний и практик».

В утверждении министерства говорится, что на протяжении десятилетий обе страны договорились о текущем направлении фарватера и, соответственно, о местоположении временной контрольной линии между Эстонией и Россией.

Это также способствовало созданию ясных и безопасных зон для навигации всех судов, движущихся по реке Нарва.

Ранее глава ивангородской администрации Александр Соснин призывал русских переезжать из Эстонии в Россию. Эстонцы пугают своих жителей и всех, кто рискнет пешком пойти в Ивангород.

Жителям было удобно пересекать границу: действовало два моста, можно было пересекать на машине. Однако одну из переправ в районе Парусинка закрыли в 2022 году под предлогом реконструкции.