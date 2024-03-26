«Россию невозможно победить»: Венгрия призвала к переговорам РФ и Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину и Россию приступить к переговорам, пока страны НАТО не увлеклись провокационными заявлениями, а кровопролитие не зашло слишком далеко. Об этом министр заявил в интервью ТАСС .

Запад продолжает отправлять Киеву оружие, а также делать провокационные заявления. Многие страны НАТО уже грозились выслать на Украину своих военных, что, как считает Сийярто, способно привести к полномасштабному конфликту и выйти за рамки российского СВО.

По словам венгерского министра, сейчас главное - начать переговоры и прекратить огонь.

«Знаете, наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить в этой войне. Поэтому наш подход заключается в том, что прекращение огня и переговоры должны быть установлены и начаты как можно скорее», — заявил Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что переговоры нужно начинать уже сейчас: так будет меньше жертв и разрушений. В данном случае мира достигнуть будет непросто, на это может потребоваться больше времени, чем рассчитывали. Именно по этой причине не нужно тянуть с завершением конфликта за столом переговоров.

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