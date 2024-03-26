Зеленский уволил главу СНБО Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Данилов стал слишком токсичным даже для офиса на Банковой. Так, на днях он оскорбительно высказался о спецпредставителе Китая Ли Хуэе.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Данилов косвенно признал в нем участие украинских спецслужб, пообещав «почаще устраивать такое веселье». При этом официальные власти Киева от причастности к трагедии в Красногорске старательно открещивались, а американские кураторы Зеленского утверждали, что ничто не указывает на «украинский след».

Данилова в его должности сменил глава внешней разведки Александр Литвиненко, а СВР возглавил Олег Иващенко.