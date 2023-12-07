США на законодательном уровне отказались выделять помощь Киеву, но тот не унимается. Как сообщает Reuters , Минобороны Украины отослали «друзьям» целый список необходимого, среди прочего там указаны истребители F-18, боевые вертолеты и беспилотники.

Вместе с политологом мы выяснили, почему Америка издала закон, запрещающий поддержку Украины и Израиля, и может ли Вашингтон, несмотря на новое решение, все же дать Зеленскому желаемое.

Как отметил старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков, в бюджете Штатов еще остались 170 млн долларов, которые ранее выделяли для Киева. Их израсходуют до конца года.

«Украина становится объектом политического торга между демократами и республиканцами. Как геополитический игрок она не имеет никакого значения. США уже решили все свои вопросы в тех краях: расширили блок НАТО, и даже в случае распада Альянса у них теперь есть базы во всех восточноевропейских странах», — подчеркнул Косоруков.

Киев же не теряет надежды обеспечить армию бесплатно всем необходимым, начиная с консервов и касок, заканчивая истребителями и системами ПВО.

«Но этого Украине не дадут. Даже если бы в Донбасс вошли американские войска, они не смогли бы победить Россию, это технически невозможно. Американцам это и не нужно, они знают, что Россия — ядерная держава, ее невозможно ни прижать к стенке, ни разгромить на поле боя. Всегда есть «ответка», которая может прилететь», — пояснил эксперт, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сказал Косоруков, американцам не нужны ни Мариуполь, ни Крым, ни другие территории. У них и без того есть подходы к Черному морю, а Украина — это слишком дорогостоящий актив, и его скоро перестанут накачивать деньгами.

«Мобилизационный ресурс Киева исчерпан: сражаться стариками, детьми и женщинами неэффективно. Денег нет. В результате это будет вечная «серая зона»: очень конфликтная, возможно, террористически агрессивная. Придется России брать некоторые территории под контроль, чтобы снизить вероятную угрозу в отношении наших регионов», — предположил политолог.

Ранее американский политик Салливан назвал ставки в вопросе Украины слишком высокими.