России имеет смысл брать пример с Европы и действовать по ее шаблонам во время общения с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом заявил в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, почти все европейские лидеры, кроме глав Словакии и Венгрии, являются врагами Трампа. Несмотря на это, Евросоюз лебезит перед главой Белого дома. Генсек НАТО Рютте выступает в качестве главного льстеца. Урсула фон дер Ляйен от лица США подписала договор, который она не в состоянии выполнить.

«Из всех глав Европы выбрали того, кто лучше всех играет в гольф. Это президент Финляндии. И поручили ему изображать дружбу с Трампом и играть с Трампом в гольф где только можно», — указал Марков.

Он добавил, что в итоге всего за полгода Трамп изменил свою позицию по Украине. Он стал ближе к европейской точке зрения на украинский конфликт. России стоит перенять подобную практику и переиграть европейцев, склоняя президента США на собственную сторону.

Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.