Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Как отмечает агентство Синьхуа, в поздравительной речи Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Пекина и Москвы всегда выходит на новый уровень. Глава КНР выразил готовность поддерживать тесные контакты с российским лидером для дальнейшего развития китайско-российских отношений.

«Под нашим стратегическим руководством политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество постоянно выходят на новый уровень», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Также китайский лидер добавил, что Россия и Китай всегда выбирают правильный путь отказа от конфронтации, а также нацеленности против третьих сторон, выступающий против развития китайско-российских отношений и мира в целом.

Также Си Цзиньпин напомнил, что отношения между Россией и Китаем имеют долгую и сложную историю, которая охватывает многие сферы, включая экономические, политические и культурные отношения. Он отметил, что в последние десятилетия наблюдается заметное углубление сотрудничества между двумя странами.

Ранее стало известно, что Владимира Путина с Новым годом также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем поздравлении северокорейский руководитель пожелал российскому президенту «великой победы».