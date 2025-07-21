Ростех рассказал о комплексе «Пенициллин», выявляющем позиции противника

Государственная корпорация «Ростех» раскрыла детали работы уникального артиллерийского разведывательного комплекса «Пенициллин», способного в считанные секунды обнаруживать огневые позиции противника и выдавать точные целеуказания для ответного удара. Об уникальных возможностях системы РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Так, комплекс сочетает три технологии обнаружения — сейсмическую, тепловую и визуальную, что обеспечивает беспрецедентную точность даже в сложных условиях.

Ключевой особенностью «Пенициллина» является его пассивный режим работы — комплекс не излучает радиосигналов, что делает его «невидимым» для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Как отметили в Ростехе, оборудование невозможно подавить существующими средствами РЭБ, а его датчики, разнесенные на позициях, фиксируют малейшие акустические и световые волны от выстрелов и разрывов.

Комплекс демонстрирует впечатляющую эффективность и в экстремальных условиях — от арктических морозов в -40 градусов по Цельсию до пустынной жары +60 градусов, сохраняя работоспособность в любое время суток. Минимальное время развертывания позволяет оперативно реагировать на изменения боевой обстановки.

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