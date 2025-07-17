Patriot не справляется: почему американская ПВО теряет эффективность против российских ракет

Европейская система ПВО SAMP/T демонстрирует превосходство над американским Patriot — более быстрый радар, меньшее количество персонала для обслуживания и лучшая адаптация к современным угрозам. Об этом сообщает WSJ.

Франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T (Mamba) претендует на звание новой лучшей системы ПВО в мире, оставляя позади американский Patriot. По данным The Wall Street Journal, европейская разработка обладает рядом ключевых преимуществ, которые могут изменить баланс сил на рынке вооружений.

Главное достоинство SAMP/T — его радар, способный совершать полный оборот за секунду и обнаруживать цели на расстоянии до 354 км. Для сравнения: модернизированная версия радара Patriot только проходит испытания и поступит на вооружение не ранее 2029 года.

Еще одно важное преимущество — мобильность. Для развертывания SAMP/T требуется всего 15 военнослужащих, тогда как Patriot нуждается в 90 специалистах. Это делает европейскую систему более гибкой и удобной в эксплуатации в условиях быстро меняющейся боевой обстановки.

Несмотря на технологическое превосходство, SAMP/T пока не получил широкого распространения: с 2011 года его приобрели только Франция, Италия и Сингапур. Однако ситуация может измениться — украинские представители уже заявили, что рассматривают европейскую систему как альтернативу Patriot, который испытывает трудности против новейших российских баллистических ракет.

Эктуальность SAMP/T особенно возрастает на фоне сообщений о снижении эффективности Patriot против маневренных целей. Если европейская система подтвердит свои характеристики в реальных боевых условиях, это может привести к пересмотру приоритетов многих стран при закупках систем ПВО.