РПЦ запретила проводившего панихиду по Навальному священника в священнослужении

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал запрет в священнослужении клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова. Соответствующий документ опубликован на сайте Российской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что запрет распространяется на три года. Именно Сафронов проводил панихиду по Алексею Навальному* 26 марта 2024-го года на Борисовском кладбище на 40 дней смерти.

В течение трех лет клирик не имеет права носить рясу и крест. Указом патриарха Сафронов направлен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в качестве псаломщика. О том, почему священнослужитель был отстранен, не говорится.

«По окончании срока несения епитимьи по отзывам с места несения послушаний будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — следует из текста документа.

Сафронов родился 29 марта 1974 года в Москве. Он окончил историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета, прошел аспирантуру, учился на кафедре религиоведения Российской академии государственной службы при Президенте РФ (кандидат исторических наук). Он также окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (кандидат богословия).

Навальный* умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк». 1 марта его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Ранее священник Николай Савченко рассказал, что запрещается делать в пасхальную ночь.

*включен в список террористов и экстремистов