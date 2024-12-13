RS: Зеленского ждут трудности с выделением новых кредитов Запада

Президент Украины Владимир Зеленский окажется в положении, когда ему придется буквально умолять Запад о новой финансовой поддержке для продолжения борьбы с Россией. Как сообщил Ян Прауд, колумнист издания Responsible Statecraft, выделенный транш в $50 млрд вскоре исчерпает свои ресурсы.

Он отмечает, что пункт о $20 млрд от США содержит интересное условие: Украина должна будет вернуть эти средства в случае, если Европа не получит компенсации от замороженных активов РФ или выплат за ущерб от войны.

Также стоит отметить, что в июле международные рейтинговые агентства снизили рейтинг Украины до уровня дефолта, что фактически лишает страну возможности получать международные кредиты.

Прауд подчеркивает, что как европейские страны, так и США уже оказались в сложной ситуации из-за долгов, которые Киев не может погасить самостоятельно. При этом возможность использования замороженных активов России для этих целей в будущем также может исчезнуть.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина пока не готова к тому, чтобы инициировать мирные переговоры с Россией.