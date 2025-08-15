RT показал, как разместили российских журналистов на Аляске
На спортивной площадке Alaska Airlines Center нашли приют российские журналисты, прибывшие на Аляску для работы на российско-американском саммите. Кадры с места событий, запечатленные корреспондентом RT Егором Пискуновым, появились в телеграм-канале «RT на русском».
На видеозаписи видно, что представители СМИ размещены на раскладушках. Их спальные места отделены друг от друга ширмами.
«За свою карьеру я очень много где побывал, много где ночевал, но на Аляске это что-то новенькое даже для меня. Я сначала думал, что это шутка, но нам сказали, что (…) все отели заняты», — поделился впечатлениями Пискунов.
Начало встречи Владимира Путина, президента России, и Дональда Трампа, президента США, запланировано на 22:30 мск (11:30 по местному) 15 августа.
Ранее сообщалось, что российских журналистов на борту самолета на Аляску угостили котлетами по-киевски.