RT: у иноагента Льва Шлосберга проходят обыски

В квартире общественника-иноагента Льва Шлосберга* начались обыски, сообщило RT. Отмечается, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом, заведенным в отношении журналиста по статье о дискредитации ВС РФ.

В 2024 году заместитель председателя партии «Яблоко» дважды привлекался к административной ответственности за высказывания, содержащие дискредитацию российской армии.

В октябре 2024 года в доме Шлосберга уже проходили обыски. Тогда же в отношении него было возбуждено дело по обвинениям в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента и в злоупотреблении СМИ — за пропаганду в его выступлениях запрещенной в России организации «Легион „Свобода России“»**.

Представители партии «Яблоко» заявили, что Шлосберг не признал свою вину, но соблюдает все законодательные требования, связанные со статусом иноагента.

Тогда же в псковское отделение «Яблока» пришли с обысками. В партийной организации отметили, что во время обыска следователи изъяли офисное оборудование и личные ноутбуки сотрудников.

Ранее сообщалось, что в администрации Красноярска после задержания мэра Владислава Логинова начались обыски.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

**организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда.