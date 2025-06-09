Обыски начались в администрации Красноярска после задержания мэра Логинова

В администрации Красноярска проходят обыски после задержания мэра Владислава Логинова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другие подробности не сообщаются.

В администрации города отметили, что работа продолжается в обычном режиме. Собеседник агентства подчеркнул, что никто не ожидал ареста Логинова, поскольку только в воскресенье жители отпраздновали День города, а мэр вручал цветы по этому случаю.

В понедельник, 9 июня, стало известно о задержании Логинова. Его подозревают в получении взятки. Главу администрации Красноярска увезли на допрос.

Логинова избрали мэром города на сессии городского совета в 2022 году. До этого он работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства. Логинов также занимал должность главы администрации Свердловского района и Советского района Красноярска.

Ранее сообщалось, что бывшего главу организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного задержали по подозрению в мошенничестве.