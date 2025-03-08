Рубио и Маск устроили перепалку при Трампе

Госсекретарь США Марко Рубио и глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск устроили конфликт при президенте Дональде Трампе. Об инциденте сообщает The New York Times.

Спор между чиновниками возник из-за отказа Рубио «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».

Маск выразил недовольство работой чиновника по сокращению штата Госдепартамента.

Правда, Дональд Трамп опроверг данную информацию, заявив, что никакой ссоры не было, а Маск и Рубио отлично ладят друг с другом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп выразил недовольство Пентагоном и готовится устроить «встряску».