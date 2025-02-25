Рубио назвал темы для обсуждения с Россией в случае урегулирования на Украине

В ходе беседы с журналистами издания Breitbart во вторник, 25 февраля, глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что в случае разрешения конфликта на Украине США готовы обсудить с Россией не только вопрос замороженных активов, но и ситуацию, связанную с американскими компаниями, которые могут быть затронуты.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что есть перспективы для совместной деятельности и это, несомненно, приведет к обсуждению не только российских активов, которые были заблокированы европейскими странами, США или другими субъектами, но и американских компаний, которые понесли ущерб.

«Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», — отметил Рубио.

Однако, по мнению Рубио, в настоящее время подобные обсуждения преждевременны, поскольку необходимо сначала разрешить украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.