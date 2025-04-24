Вашингтон не планирует отменять санкции против газовых трубопроводов «Северный поток», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Появившиеся ранее в газете Politico сообщения по этому поводу он назвал ложью.

Никто из спецпосланников президента США не участвовал в переговорах, в ходе которых обсуждался бы вопрос снятия рестрикций, написал Рубио на своей страниц в соцсети. Также, добавил он, они не предлагали правительству Вашингтона пойти на данный шаг.

В посте говорится о том, что журналисты допустили ошибку и они должны опровергнуть выпущенные ранее материалы.

Администрация Белого дома не выдвигала предположений о том, что отмена санкций будет способствовать завершению украинского конфликта.

Ранее в Британии оценили итоги переговоров по Украине в Лондоне.