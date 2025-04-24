Рубио опроверг планы США отменить санкции с «Северного потока — 2»
Рубио: США не собираются снимать санкции с «Северного потока — 2»
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Вашингтон не планирует отменять санкции против газовых трубопроводов «Северный поток», заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Появившиеся ранее в газете Politico сообщения по этому поводу он назвал ложью.
Никто из спецпосланников президента США не участвовал в переговорах, в ходе которых обсуждался бы вопрос снятия рестрикций, написал Рубио на своей страниц в соцсети. Также, добавил он, они не предлагали правительству Вашингтона пойти на данный шаг.
В посте говорится о том, что журналисты допустили ошибку и они должны опровергнуть выпущенные ранее материалы.
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