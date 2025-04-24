В Британии оценили итоги переговоров по Украине в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании считает, что переговоры по Украине в Лондоне привели к «значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам». Данное заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны.

Представители ведомства также отметили, что все участники переговоров в Лондоне выразили поддержку приверженности президента США Дональда Трампа «прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что глава госдепа Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине. От участия в переговорах отказался и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее МИД Британии сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел решили отложить и встреча будет организована между представителями более низкого уровня.

Ранее сообщалось о том, что Москва решила ввести санкции против парламентариев Британии.