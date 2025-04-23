Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине

Глава Госдепартамента Марко Рубио отменил запланированную поездку в Лондон на переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Причиной стало заявление Владимира Зеленского о неприемлемости предложения США по Крыму, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, на встрече 23 апреля в Лондоне должна обсуждаться американская инициатива. Одним из ее ключевых пунктов является признание украинской стороной Крыма частью России.

Однако во вторник, 22 апреля, Зеленский публично заявил о несогласии с таким предложением. В итоге Рубио решил отказаться от участия в мероприятии.

На переговорах подтверждено присутствие только спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.

Ранее сообщалось, что США представят в Лондоне план из семи пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагает отмену американских санкций против РФ и отказ от четких гарантий безопасности для Киева.