Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог представит 23 апреля в Лондоне украинской стороне план из семи пунктов по урегулированию конфликта. Он включает признание Крыма частью России, отмену американских санкций против РФ и отказ от четких гарантий безопасности для Киева, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, первые два пункта предусматривают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Киевом и Москвой. Третий пункт касается отказа Украины от стремления вступить в НАТО, хотя страна сохранит право на возможное членство в Европейском союзе.

Четвертый пункт плана содержит признание суверенитета России над Крымом. В пятом пункте говорится о де-факто признании территорий, контролируемых Москвой, как российских, однако формального юридического оформления этого шага не предусмотрено.

Также план предполагает передачу Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, под управление США.

Шестой пункт касается подписания соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов.

Седьмой пункт предлагает нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, включая полную отмену американских санкций и начало энергетического сотрудничества.

После встречи в Лондоне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует отправиться в Москву для ознакомления российского руководства с предложенным планом.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила надежду на то, что Соединенные Штаты усилят давление на Россию.