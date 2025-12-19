Рубио подтвердил: США продолжают поставлять Украине разведывательные данные

Соединенные Штаты не прекратили делиться с Украиной ценными разведданными. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Марко Рубио, подчеркнув продолжение поддержки. Об этом сообщает РИА Новости.

Член сенатского комитета по разведке Марко Рубио подтвердил факт продолжающегося сотрудничества Вашингтона и Киева в чувствительной сфере. По его словам, Соединенные Штаты оказывают украинской стороне разведывательную поддержку.

Заявление прозвучало на фоне внутренних политических дебатов в США о дальнейших объемах и формах помощи Украине. Несмотря на это, как следует из слов сенатора, один из ключевых и наименее афишируемых видов поддержки — обмен данными — продолжается в прежнем режиме.

Ранее Рубио сообщил, что США пытаются найти компромисс в украинском конфликте.