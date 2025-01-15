Рубио рассказал о возможности отказа Украине в приеме в НАТО

Марко Рубио, кандидат на пост американского госсекретаря, ответил на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО для урегулирования конфликта с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рубио, в том случае, если говорить о завершении конфликта честно, то необходимо понимать о необходимости уступок от каждой из непосредственных участников и тех, кто в переговорах участвует. Политик отметил, что именно такой является природа дипломатии.

Об этом Рубио заявил во время слушаний в сенате. Более прямого ответа на вопрос о том, следует ли рассматривать такой сценарий, он не дал. Ранее он говорил о том, что частью переговоров может стать и вопрос смягчения санкций в отношении России при условии соблюдения необходимых условий.

Также Рубио заявлял и о том, что идея либерального мирового порядка является опасным бредом.