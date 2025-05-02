Рубио: Россия и Украина все еще далеки от урегулирования
Рубио заявил о необходимости прорыва в переговорах между Россией и Украиной
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Позиции России и Украины по урегулированию конфликта стали чуть ближе, однако в ближайшее время нужен прорыв в переговорах, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио.
Вместе с тем, сказал он, Москва и Киев все еще далеки от урегулирования.
Рубин также отметил, что президент США Дональд Трамп примет решение, сколько времени Вашингтон готов посвятить этому вопросу.
Ранее Рубио рассказал об отделе в Госдепе, который составлял досье на американцев. Он отметил, что если все такие досье будут переданы людям, то уже они сами решат, следует ли их обнародовать или нет.