Рубио: Россия и Украина все еще далеки от урегулирования

Позиции России и Украины по урегулированию конфликта стали чуть ближе, однако в ближайшее время нужен прорыв в переговорах, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

Вместе с тем, сказал он, Москва и Киев все еще далеки от урегулирования.

Рубин также отметил, что президент США Дональд Трамп примет решение, сколько времени Вашингтон готов посвятить этому вопросу.

Ранее Рубио рассказал об отделе в Госдепе, который составлял досье на американцев. Он отметил, что если все такие досье будут переданы людям, то уже они сами решат, следует ли их обнародовать или нет.