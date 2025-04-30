Рубио рассказал об отделе в Госдепе, который составлял досье на американцев

В Госдепартаменте США работал отдел, который составлял досье на американцев и занимался вопросами цензуры. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на заседании кабинета американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

Как пишет ТАСС, Рубио рассказал об отделе, пояснив, что в его обязанности входила цензура американцев (уточнять, о ком шла речь, Рубио не стал, но отметил, что на заседании находился как минимум один человек, на которого составлялось подобное досье из-за постов в соцсетях).

Рубио резюмировал, что если все такие досье будут переданы людям, то уже они сами решат, следует ли их обнародовать или нет. Журналисты уточняют, что речь может идти о ликвидированном центре по противодействию России и ряду других стран в информационной сфере — его ликвидация произошла 16 апреля.

Ранее Рубио заявил, что Минск освободил из заключения гражданина США.