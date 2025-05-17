Рубио счел комфортным проведение встречи по Украине в Ватикане

Проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта в Ватикане было бы комфортно для обоих участников конфликта, заявил перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи госсекретарь США Марко Рубио.

Его слова приводит Госдеп.

В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для встречи представителей РФ и Украины.

Рубио выразил Ватикану благодарность за многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными.

Ранее сообщалось о том, что Лев XIV выступил со своим первым обращением к кардиналам.