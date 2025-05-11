Лев XIV выступил со своим первым обращением к кардиналам

В своем первом выступлении перед кардиналами Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) представляет собой одну из наиболее значимых проблем, стоящих перед человечеством, сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам новоизбранного главы католической церкви, это вызывает трудности в обеспечении уважения к личности, равноправия и трудовой деятельности.

«Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что тот создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — пишет агентство.

Напомним, в четверг, 8 мая, ближе к вечеру, из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым, что стало знаком того, что участники обсуждения кандидатуры нового папы римского достигли согласия. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, следуя традиции, вышел на балкон, объявил о появлении нового папы и назвал его имя — кардинал из Соединенных Штатов Америки Роберт Прево.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.